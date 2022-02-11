Финляндия закупила американские истребители F-35

Соглашение было подписано с производителем Lockheed Martin

Как сообщило в пятницу Минобороны Финляндии, страна подписала соглашение о поставке американских истребителей F-35. Кабмин принял соответствующее решение 10 декабря.

"Соглашение было подписано с производителем истребителей Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney, входящим в группу Raytheon Technologies", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что контракт включают в себя обучение летного и авиационного персонала Финляндии.

Ранее в США заявили, что Вашингтон готов будет обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, если эти страны изъявят соответствующее желание. В Москве это сочли попыткой оказать давление на политику суверенных государств.

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