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Набиуллина указала на отсутствие перелома в динамике инфляции

15:36
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Ранее ЦБ восьмой раз подряд повысил ключевую ставку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу, что инфляция в России могла бы превысить 10%.
Набиуллина назвала сроки снижения инфляции

"Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%", - отметила председатель ЦБ (цитата по ТАСС).

Она добавила, что, вопреки ожиданиям регулятора, перелома в динамике инфляции в России не произошло.

По словам Набиуллиной, смещение прогноза по достижению целевого уровня инфляции в 4% не означает, что ЦБ не привержен своей цели.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых. Это уже восьмое повышение с марта 2021 года. При этом текущее значение стало максимальным с марта-мая 2017-го.

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