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Названо имя временного ведущего КВН

15:56
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Заболевшего ковидом Александра Маслякова в качестве ведущего КВН заменит Дмитрий Нагиев

Во время болезни Александра Маслякова одним из ведущих КВН станет актер Дмитрий Нагиев. Об этом сам артист рассказал агентству РИА Новости.

"Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них", - отметил Нагиев.

Ранее стало известно, что бессменный руководитель и ведущий КВН Александр Масляков не сможет провести ближайшие игры Клуба веселых и находчивых из-за коронавируса. Масляков рассказал, что на его место будут приглашать известных КВНщиков, а также "людей не чужих нашей игре".

Дмитрий Нагиев имеет большой опыт участия в проектах Первого канала в качестве ведущего, кроме того, он неоднократно появлялся в жюри КВН.

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Дмитрий Нагиев
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