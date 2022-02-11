ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии и проблем с дыханием

15:59
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Препарат прошел исследования с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет

Использование вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказали в центре "Вектор", который разработал препарат.
Эффективность вакцины "КовиВак" оценили в 86,9%

Разработчики сослались на клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет. Их результаты свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности.

Отсутствие аллергических реакций и изменения функции дыхания при введении вакцины особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы, подчеркнули в "Векторе".

В центре также рассказали, что "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза, сообщает РИА Новости.

Разработчики ранее обновили инструкцию для вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", в ней появилась трехкратная схема введения. От "оригинальной" вакцины препарат отличается различным синтезом действующих веществ, которые одинаковы в обоих случаях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.