Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергии и проблем с дыханием

Препарат прошел исследования с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет

Использование вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказали в центре "Вектор", который разработал препарат.

Разработчики сослались на клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет. Их результаты свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности.

Отсутствие аллергических реакций и изменения функции дыхания при введении вакцины особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы, подчеркнули в "Векторе".

В центре также рассказали, что "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза, сообщает РИА Новости.

Разработчики ранее обновили инструкцию для вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", в ней появилась трехкратная схема введения. От "оригинальной" вакцины препарат отличается различным синтезом действующих веществ, которые одинаковы в обоих случаях.

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