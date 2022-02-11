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Порошенко признался в вывозе крымского золота

16:07
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-президенту

Пятый президент Украины лично давал указания вывезти крупную сумму наличными и золото из хранилищ Крыма – уже после того, как полуостров вернулся в состав России в 2014 году. Петр Порошенко признался, что даже звонил по этому поводу российскому президенту Владимиру Путину.

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"Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", - сказал Порошенко суду в Киеве.

Судьи рассматривают апелляционные жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения Порошенко. Ее ранее определили в виде личного обязательства. Однако прокуратура просит арестовать Порошенко – либо отпустить под залог в 35,7 миллиона долларов. Защита, со своей стороны, просит не применять к экс-президенту никакой меры пресечения.

Как заявил бывший лидер Украины в суде, он давал указания вывезти четыре миллиарда гривен – это почти 145 миллионов долларов - наличными и золото из перешедшего под контроль России Крыма. Порошенко признался, что звонил российскому президенту Владимиру Путину по этому поводу в 2014 году.

Экс-президент заявил, что благодаря его дипломатической работе, а также "преданности своему делу сотрудников национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ" упомянутые средства оказались в хранилищах национального банка. В противном случае, считает Порошенко, ценности были бы перевезены в Донецк, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из зала суда.

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