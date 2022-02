Умер сооснователь группы King Crimson

Иэну Макдональду было 75 лет

В США на 76-ом году жизни скончался британский музыкант-мультиинструменталист Иэн Макдональд, пишет журнал Rolling Stone.

Уточняется, что Макдональд умер 9 февраля 2022 года в своем доме в Нью-Йорке в окружении семьи. Причиной смерти стал рак.

Иэн Макдональд родился в Лондоне. В 1968 году стал одним из основателей группы King Crimson, участвовал в записи дебютного альбома In the Court of the Crimson King, который, по версии Rolling Stone, занимает второе место в списке 50 величайших прог-рок-альбомов всех времен.

Также Макдональд стал одним из основателей группы Foreigner. Завершил карьеру как сессионный музыкант.

