В ситуации с Валиевой могут быть замешаны иностранные спецслужбы

Успехи наших спортсменов многим не дают покоя

Но не со всеми победами наших спортсменов могут смириться в Международном олимпийском комитете. Камилу Валиеву заподозрили в приеме допинговых препаратов. Она стала первой фигуристкой в истории Олимпийских игр, которая исполнила четверной прыжок. И принесла нашей стране победу в командном турнире. Однако в профессионализм российской сборной МОК, похоже, верит с трудом. При этом пробы Валиевой проверять не спешат. Причина задержки - заболевание коронавирусом персонала в лаборатории в Стокгольме. Информация об этом появилась несколько дней назад. Сейчас она подтверждена официально.

Феноменальную стабильность Камила Валиева демонстрирует и на стартах, и на каждой тренировке. Как сейчас. Золотая девочка. Когда она впервые в истории выполнила на Олимпиаде два четверных прыжка, все окончательно поняли: победить ее в честной борьбе невозможно. Но ведь как-то побеждать надо! Сегодня Международное агентство по тестированию официально информирует: основное разбирательство по делу о положительной допинг-пробе Валиевой только впереди:

"Решение о результатах сборной Олимпийского комитета России в командном турнире по фигурному катанию будет принято Международным союзом конькобежцев только после полного рассмотрения дела. Судебный процесс окончательно не завершен".

Тренироваться и даже выступать Валиева пока может, потому что представители спортсменки сумели оспорить в Российском антидопинговом агентстве решение о ее временном отстранении. Однако снятие запрета собираются обжаловать сразу две международные организации - МОК и Союз конькобежцев. Кроме того, не смогло почему-то пройти мимо антидопинговое агентство США. Там заявили - всех причастных к скандалу нужно наказать по закону Родченко. Что, конечно, нонсенс! Американские власти, непонятно с какой стати, наделили себя правом подвергать уголовному преследованию кого угодно - даже за пределами своей страны.

"Какие-то трансграничные применения американского законодательства - это то, с чем мы категорически не согласны - касается это спорта или чего угодно, но мы с огромным уважением относимся и к WADA и к МОК, сейчас всем занимаются там", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Все это по меньшей мере, согласитесь, странно. Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному "акту Родченкова". Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб - понятно каких", - отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Похоже, история с Валиевой - это очередной пример прямого давления на Россию. Идет Олимпиада - и, конечно, под ударом отечественный спорт. Возможно, говорят специалисты, не обошлось даже без иностранных спецслужб. Ведь ситуация выглядит крайне подозрительно. Положительный результат дала проба, взятая у фигуристки еще в декабре - на чемпионате России. Но почему тогда объявили об этом только сейчас, спустя полтора месяца? Сразу после блестящей победы нашей сборной в командном турнире.

"Такого случая, когда этот процесс занял практически 2 месяца от момента сдачи пробы и до результата - не было никогда. Поэтому у нас это вызывает очень справедливые вопросы - почему данная проба была опубликована как раз после победы наших фигуристов в командных соревнованиях. С нашей точки зрения, Международный олимпийский комитет поставил уже под вопрос эти медали, но автоматического пересмотра результата соревнований быть не может", - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Вопросов много, но как минимум один факт налицо: награждение в скором времени не состоится. Впереди же у наших чемпионов борьба за медали в личном турнире. И сложившаяся ситуация не только дискредитирует их победу в команднике, но и добавляет напряжения перед следующим - важнейшим стартом. Что же до Камилы Валиевой, то под вопросом вообще всё ее спортивное будущее.

"Вся существующая система борьбы с допингом направлена не на чистоту спорта, а исключительно на то, чтобы править миром. Вы, типа, ребята, жилы рвёте, стараясь стать лучшими, а у нас в рукаве припасено… Подгонять кейсы под Олимпийские игры, как это делается уже не впервые – это выглядит как профессиональная проституция", - говорит журналист, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.

И ведь буквально всё говорит о том, что положительная проба Валиевой - результат непреднамеренного и, возможно, даже случайного загрязнения. Во-первых, только на этапе подготовки к Играм спортсменка сдала целых два "чистых" теста. Во-вторых, концентрация запрещенного препарата в ее пробе ничтожно мала, что тоже подтверждено официально. Более того, речь идет о веществе триметазидин, которое применяют для лечения болезней сердца у взрослых и пожилых людей. Детям же - а Валиевой всего 15 - он противопоказан. Да еще и врачи настаивают: препарат на спортивные результаты в фигурном катании вообще не влияет.

"Как правило, такие препараты попадают в организм спортсмена или случайно, или в составе каких-то разрешенных веществ, то есть просто по незнанию спортсмена. Применение абсолютно бессмысленно. Просто, чтобы запачкаться? Не вижу в этом никакого смысла", - рассуждает врач спортивной медицины Валентин Беляевский.

Особенно удивительно, что в центре скандала оказались именно фигуристы. Не лыжники, к примеру, и не конькобежцы, которым для побед нужна, в первую очередь, выносливость. Фигурное катание - это сложно-координационный вид спорта, а значит любой допинг практически бессилен.

"Не знаю, что нужно применить, чтобы выучить четверной тулуп. Наверно, таких лекарств еще не придумали, честно говоря. Наша команда была, мало того, что лучшая, она была на голову выше остальных команд и, наверное, кому-то это не нравится, что наши спортсмены смогли так легко выиграть эту золотую олимпийскую медаль", - рассказала чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская.

Успехи наших спортсменов действительно многим не дают покоя. Не случайно международный союз конькобежцев собирается со следующего года повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Учитывая, что российские чемпионки, в том числе и Камила Валиева, побеждали, будучи куда младше, "политика партии" ясна. И страшно далека она от олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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