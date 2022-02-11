Сергей Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

Награды получили более 20 человек

В Москве в пятницу чествовали лучших представителей спортивных школ - им вручили городские премии. В столице регулярно занимаются спортом 5 миллионов человек. Для них работают 30 тысяч площадок. Столица уже давно стала кузницей чемпионов - каждый пятый участник олимпийской сборной тренируется в Москве. Среди лауреатов этого года - тренеры и организаторы популярных и престижных видов спорта - от пляжного футбола и горных лыж до фехтования и ушу.

Чтобы получить эту награду из рук мэра Москвы, Ирине пришлось прервать сборы и ненадолго вернуться в столицу. Тренер по фристайлу, последние 20 лет она посвятила школе олимпийского резерва, спорту - всю жизнь.

"Я была очень приятно удивлена данной информацией. Но ради такого мероприятия я прилетела на один день", - рассказала она.

Сегодня, когда многие сферы жизни города испытывают на себе последствия коронавирусных ограничений, особенно важно их поддержать - и спорт не исключение. При этом мэр отметил: несмотря на пандемию, спортивный потенциал столицы растёт.

"Сегодня уже в Москве почти 30000 различных спортивных сооружений, начиная с таких, как Лужники, заканчивая небольшой дворовой спортивной площадкой - тоже очень важно. 5 миллионов человек в Москве регулярно занимается физкультурой и спортом. Значит, он становится реально частью нашей жизни", - отметил Собянин.

Только в прошлом году в Москве открыли 19 крупных спортивных сооружений, в этом планируют возвести ещё 22. Помимо капитальных объектов, в городе появляются площадки для воркаута и тренажёрные зоны - более тысячи в год. Насколько важно сделать спорт доступным, Дарья Тарасова знает по собственному опыту. Двукратная чемпионка мира по ушу и победительница олимпийского турнира в Пекине 2008 года, сегодня она сама тренирует подрастающее поколение.

"Я очень горжусь и довольна, что мой труд оценили, что я не просто так прихожу на работу, что я вкладываю всю себя, что я передаю свой опыт молодому поколению", - сказала она.

Награды сегодня получили 23 человека. В том числе те, благодаря кому Москва может гордиться лауреатами с мировым именем. Например, каждый пятый участник нашей олимпийской сборной, отметил Собянин, воспитанник московской спортивной школы. Всего же в национальные сборные команды страны входят без малого 5000 москвичей. Заслуга не только самих атлетов, но и тренеров.

"Это люди, которые приходят на эти объекты, которые занимаются, занимаются с детьми, подростками, готовят спортсменов высшего уровня - олимпийских чемпионов. У нас в Москве практически за год более 5000 наград у москвичей на всероссийских и международных, международного уровня соревнованиях", - сообщил Собянин.

В Белый зал мэрии Москвы сегодня пригласили и представителей туриндустрии и гостиничного бизнеса. Даже в условиях пандемии они продолжали помогать столице: разместили у себя медицинских работников, чтобы тем было проще добираться до работы. И судя по тому, что в числе награжденных оказались люди самых разных профессий и опыта, становится понятно, насколько важен вклад каждого в развитие города.

Анна Пешехонова, Илья Ушаков, Владислав Подымский, "ТВ Центр".

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