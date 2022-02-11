ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

16:24
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121"

На 186-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Кетченеровском районе Калмыкии произошло серьезное ДТП, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121".

"По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира ВАЗа", - говорится в сообщении.

Еще один человек пострадал. Он госпитализирован.

На месте аварии работают правоохранительные органы. Причины ДТП устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.