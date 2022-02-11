Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

Столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121"

На 186-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Кетченеровском районе Калмыкии произошло серьезное ДТП, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что столкнулись КамАЗ и "ВАЗ-2121".

"По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира ВАЗа", - говорится в сообщении.

Еще один человек пострадал. Он госпитализирован.

На месте аварии работают правоохранительные органы. Причины ДТП устанавливаются.

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