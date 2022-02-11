Козак оценил переговоры в "нормандском формате" в Берлине

Отрицательный результат - тоже результат

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил журналистам, что встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине показала следующее: три из четырех его участников не готовы выполнять Минские соглашения.

Как уточнил Козак, саботажем договоренностей занимается Киев.

"Этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата" , - заметил замглавы АП (цитата по РИА "Новости").

По словам Козака, отрицательный результат - тоже результат. "Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям", - добавил он.

Также Козак обратил внимание на то, что Украина манипулирует Германией и Францией, а те поддерживают абсурдные инициативы Киева.

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