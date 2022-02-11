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Шойгу призвал прекратить "пичкать" Украину оружием

16:49
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Запад делает это публично и показательно

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве призвал Запад внести вклад в снижение напряженности вокруг Украины - в частности, прекратить "напичкивание" страны оружием.
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"Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться", - отметил глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ России последует в ближайшее время.

Кроме того, Шойгу выразил надежду на то, что в ходе встречи с Уоллесом удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.

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