Шойгу призвал прекратить "пичкать" Украину оружием

Запад делает это публично и показательно

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве призвал Запад внести вклад в снижение напряженности вокруг Украины - в частности, прекратить "напичкивание" страны оружием.

"Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться", - отметил глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ России последует в ближайшее время.

Кроме того, Шойгу выразил надежду на то, что в ходе встречи с Уоллесом удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.

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