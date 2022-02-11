Зюганов попал в больницу

У политика были симптомы ОРВИ

Глава пресс-службы партии Александр Ющенко сообщил "Интерфаксу", что лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики.

По словам собеседника агентства, данное решение принято с учетом перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств, а также эпидемиологической ситуации.

"В последнее время у него были признаки простудного заболевания", - уточнил Ющенко.

Ожидается, что Зюганов будет выписан через несколько дней. Лечение он проходит в ЦКБ.

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