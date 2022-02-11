РУСАДА назвало причину задержки проверки допинг-пробы Валиевой

В ситуацию вмешался коронавирус

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Российского антидопингового агентства, коронавирус стал причиной задержки проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РУСАДА, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна коронавируса и рост заболеваемости среди персонала лаборатории, а также правила карантина", - приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, "Интерфакс" пишет, что РУСАДА открыло дело в отношении персонала спортсменки.

Ранее была перенесена церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Произошло это из-за результата допинг-теста 15-летней Валиевой.

Пока что остается неясным, какие будут применены санкции и сможет ли Валиева выступить в одиночном соревновании.

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