Новые скандалы: Олимпиада превращается в арену политической борьбы

В ситуации вокруг Валиевой вопросов больше, чем ответов

Камила Валиева, чудо-фигуристка, до вынесения решения Спортивного арбитражного суда является полноценным участником зимней Олимпиады в Пекине. Так решил МОК. 15-летняя российская сенсация, как её называют в западной прессе, оказалась в центре информационной войны с Россией, которая не прекращается ни на минуту.

Камила Валиева продолжает тренировки и будет выступать в одиночной программе. В пятницу олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве уже дважды выходила на лед.

Причиной положительного результата пробы Валиевой может быть непреднамеренно случайное загрязнение анализа. В пользу этого говорит сразу несколько фактов. Сам тест она сдавала в декабре. С тех пор у спортсменки взяли множество проб, в том числе на этой Олимпиаде. И все были чистыми. В любом случае, заявить о положительном анализе должны были в течение максимум 20 дней, но прошло почти втрое больше - о результатах сообщили лишь 8 февраля.

"Это абсолютно некорректно. В моей предыдущей практике, а, поверьте, у меня практика довольно обширная - и индивидуальная, и уже в качестве руководителя - я видел много случаев, когда достаточно долго обрабатывали результаты, но такого, чтобы заняло практически два месяца от момента сдачи пробы до результата – не было никогда. У нас это вызывает очень справедливые вопросы, почему данная проба была опубликована как раз после победы наших фигуристов в командных соревнованиях", - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В которых, совпадение или нет, российская сборная победила американцев. О том, что вброс оказался подозрительно своевременным, говорят и в Москве.

Вряд ли можно считать совпадением и заявление главы американской USADA о том, что к Валиевой могут применить акт Родченкова. Эту новость в нашей сборной считают прямым давлением на всех наших спортсменов. Если вкратце, акт Родченкова, утвержденный в США, позволяет местному правосудию преследовать атлетов из любой страны, которых американцы подозревают в употреблении допинга. А еще судить и сажать в американские тюрьмы. В интервью глава американского антидопингового агентства едва скрывал довольную ухмылку.

"Вы ничего не можете с этим поделать. Это спорная область юрисдикции. Чистые спортсмены заслуживают лучшего. И эта бедная девушка заслуживает лучшего", - сказал Трэвис Тайгарт.

Если бы Тайгарт не на словах, а реально переживал за Валиеву, то, очевидно, бы заметил множество странностей в скандале вокруг фигуристки. Например, то, что концентрация запрещенного вещества крайне мала. Кроме того, триметазидин используют для лечения заболеваний сердца у взрослых, несовершеннолетним этот препарат противопоказан. Именно поэтому Валиевой просто не могли сознательно его прописать. Ну и главное – как заявляют все специалисты, в том числе и западные: триметазидин не мог никоим образом улучшить спортивные результаты фигуристки Камилы Валиевой. С каждым днем в этом деле появляется все больше вопросов, представители МОК стараются сбавить градус напряжения и напоминают, судя по всему, западным функционерам, о правах человека.

"Главный принцип МОК - мы должны сохранять политический нейтралитет. Мы не должны склоняться к той или иной стороне, ни к одной из сторон. И мы стараемся принять принципиальное решение. А в данном случае - это уважение прав конкретного атлета", - заявил Марк Адамс.

Впрочем, права атлета, особенно российского, организаторов провокаций не волнуют. Скандал с Валиевой вряд ли станет последним на этих играх, не был он и первым. После триумфальной гонки Александра Большунова свое отношение к сборной России высказали норвежские СМИ: "Александр Большунов взял золото на Олимпиаде. Но проблема в том, что его, как и всех русских, вообще на ней не должно быть".

Логика норвежского журналиста понятна. Без россиян у его команды больше шансов на победу. Но есть виды спорта, где уже много лет доминирует какое-то одно государство. В такой ситуации велик соблазн обойти непобедимого конкурента благодаря административному ресурсу. Канадская журналистка предложила простой способ.

"Следует исключить из олимпийской программы все виды спорта, в которых доминируют несколько стран. Никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов. Бобслей следует исключить, потому что там хозяйничают немцы. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии", - сказала Сара Дженкинс.

Потом, впрочем, журналистка оправдалась, что это был ироничный пост в ответ на предложение убрать несколько видов спорта, где часто побеждают канадцы. Сара Дженкинс и ее норвежские коллеги активно предлагают победить конкурентов неспортивными методами, но почему-то не сообщают о том, что зимнюю Олимпиаду в Пекине уже называют самой жесткой по части медицинских ограничений. И знаковый момент, что параллельно с успехом россиян в скиатлоне случились откровенные неудачи норвежской команды. Фаворит гонки Йоханесс Клебо финишировал аж сороковым. Таких провалов еще не было. По крайней мере, в тех странах, куда, в отличие от Китая, можно было привезти лекарства от астмы.

"Я сам выступал и видел, как норвежцы в зоне старта обрызгивают противоастматические препараты, которые помогают дыханию. И потом финишируют с какой-то неопределенной пеной у рта. Ну это дает определенное преимущество. Не должно быть такого", - заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Справедливости ради, в спринте Клебо все же взял золото, но в отсутствии Большунова. Зато потом наш лыжник вновь обошел норвежца - Большунов занял второе место в гонке классическим стилем, Клебо – третье, весьма непривычное для привыкших к безусловным победам норвежцев.

"Настроение в стане сборной – понятно, что, когда уже пошла Олимпиада, и каждый на пик формы выходит к своему дню выступлений, сами спортсмены меньше всего обращают внимание на эти истории с допингом", - отметил главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко.

Впрочем, закрывать глаза на провокации получается лишь до поры до времени, и каким бы опытным ни был спортсмен, такие вопросы на него влияют. И уж тем более колоссальное давление идет сейчас на девочку-подростка, пусть и с железным характером - другие в спорте высоких достижений не выживают.

Увы, в последнее время Олимпийские игры всё чаще становятся ареной не спортивной борьбы, а политической. Но, похоже, Китаю, по крайней мере, на время, удалось сделать Олимпиаду чище. И речь не только о скандале с препаратами против астмы. На днях в соревнованиях по прыжкам с трамплина дисквалифицировали сразу нескольких спортсменок из Норвегии, Германии, Австрии и Японии. У судей были претензии к их костюмам, которые оказались заметно больше положенного. Такой трюк позволяет прыгуну лететь намного дальше соперника, у которого костюм по размеру. В результате, в выигрыше оказались далеко не все команды, на которые делали ставки. И то ли еще будет – до конца Олимпиады в Пекине остается 10 дней.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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