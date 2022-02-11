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Врач: Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19

17:41
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Помогли оперативные решения

Столице удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Этому способствовали оперативные решения и создание необходимых сервисов. А грамотная организация работы в медучреждениях города помогла не допустить скопления людей в поликлиниках.

"Мы открыли отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, а сейчас эти входы превратились в целые отдельные структурные подразделения, которые позволили эффективно маршрутизировать пациентов в зависимости от результатов экспресс-тестов", - сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Помимо этого, для усиления поликлиник туда пришли медики из других учреждений, передает АГН "Москва".

Тяжельников также отметил значимость телемедицинской платформы. Она дает возможность взаимодействовать с пациентами в дистанционном формате.

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