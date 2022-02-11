Уровень коллективного иммунитета в России снизился

Вакцинацию полным циклом в России провели свыше 81,5 миллиона раз

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом в России провели 85,9 миллиона раз, полным циклом - свыше 81,5 миллиона.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%", - добавила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Неделю назад коллективный иммунитет в России составлял 64,1%.

По словам Голиковой, показатель снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад.

"Крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться", - подчеркнула вице-премьер.

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