Уровень коллективного иммунитета в России снизился

Вакцинацию полным циклом в России провели свыше 81,5 миллиона раз
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом в России провели 85,9 миллиона раз, полным циклом - свыше 81,5 миллиона.
"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%", - добавила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).
Неделю назад коллективный иммунитет в России составлял 64,1%.
По словам Голиковой, показатель снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад.
"Крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться", - подчеркнула вице-премьер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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