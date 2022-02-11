"Просто уродливо": в США определили худший пистолет в истории

Финальные образцы этого оружия было опасно носить
Американский колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive назвал японский пистолет Намбу худшим в истории.
"Одного беглого взгляда достаточно, чтобы задаться вопросом: как такой пистолет мог стать стандартом в японской армии? Он просто уродливо выглядит", - говорится в материале.
Иствуд добавил, что финальные образцы оружия было опасно носить. "Он походил на немецкий "Люгер", только без его качества", - заметил эксперт.
По его словам, пистолет перезаряжался с чрезвычайным трудом, обладатели часто сталкивались с непроизвольной стрельбой.
Намбу состоял на вооружении японских войск в первой половине XX века.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram