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"Просто уродливо": в США определили худший пистолет в истории

18:03
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Финальные образцы этого оружия было опасно носить

Американский колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive назвал японский пистолет Намбу худшим в истории.
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"Одного беглого взгляда достаточно, чтобы задаться вопросом: как такой пистолет мог стать стандартом в японской армии? Он просто уродливо выглядит", - говорится в материале.

Иствуд добавил, что финальные образцы оружия было опасно носить. "Он походил на немецкий "Люгер", только без его качества", - заметил эксперт.

По его словам, пистолет перезаряжался с чрезвычайным трудом, обладатели часто сталкивались с непроизвольной стрельбой.

Намбу состоял на вооружении японских войск в первой половине XX века.

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