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В России за сутки попали в больницы 18597 человек с коронавирусом

12:04
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Уровень заболеваемости остаётся высоким

За сутки в России госпитализировано 18 597 больных коронавирусом, всего зафиксировано 203 766 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 13 935 560 человек с COVID-19, умерло 339 542 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 1 377 человек, зарегистрировано 14 336 новых больных, всего в столице 2 591 380 инфицированных, скончались 39 934 пациента. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

С 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам анализа на антитела к коронавирусу. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста. Количество антител при этом не имеет значения.

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