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Московские врачи вылечили ещё 20046 больных коронавирусом

13:33
  • суббота
  • 12 февраля 2022

В ВОЗ говорят, что пандемия скоро закончится

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 20 046 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 160 558. 

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Высокая заразность "Омикрона" и менее тяжёлое течение болезни при этом штамме может быть признаком перехода к новой фазе пандемии. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По её оценкам, конец острой фазы пандемии будет положен в 2022 году.

По данным на 12 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 13 935 560 пациентам, умерли с начала пандемии 339 542 человека. В Москве больных зарегистрировано 2 591 380, в мире более 408 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,8 миллиона человек.

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