Байден заблокировал афганские активы в банках США

Половину средств выплатят семьям жертв террористических атак
Как сообщил в пятницу Белый дом, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана.
Уточняется, что активы будут переведены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
При этом половина будет задействована позже для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа. Произойдет это через несколько месяцев.
Остальные 3,5 миллиарда долларов останутся в США. Их выплатят семьям жертв террористических атак.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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