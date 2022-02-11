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Байден заблокировал афганские активы в банках США

18:29
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Половину средств выплатят семьям жертв террористических атак

Как сообщил в пятницу Белый дом, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана.
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Уточняется, что активы будут переведены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

При этом половина будет задействована позже для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа. Произойдет это через несколько месяцев.

Остальные 3,5 миллиарда долларов останутся в США. Их выплатят семьям жертв террористических атак.

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