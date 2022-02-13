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В России за сутки госпитализированы 12653 больных коронавирусом

11:42
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Страна выходит на плато по заболеваемости

За сутки в России госпитализировано 12 653 больных коронавирусом, всего зафиксировано 197 949 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 13 935 560 человек с COVID-19, умерло 339 542 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 

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В Москве госпитализировано 1 377 человек, зарегистрировано 14 336 новых больных, всего в столице 2 591 380 инфицированных, скончались 39 934 пациента. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

С этой недели Росздравнадзор начал ежедневно получать данные о доступности вакцин и лекарств от коронавируса как в регионах, так и в отдельных медицинских организациях. В ведомство также передаётся вся информация о суточном расходе и оставшемся объёме препаратов.

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