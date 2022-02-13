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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 20 тысяч человек

13:27
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Освобождаются койки в больницах

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 20 046 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 160 558.

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Доля омикрон-штамма среди выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигает 70%.  Распространение новой мутации фиксируется в 84 регионах. Роспотребнадзор по поручению правительства проводит работу по обеспечению всех субъектов страны экспресс-тестами.

По данным на 13 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 935 560 пациентам, умерли с начала пандемии 339 542 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 591 380, в мире более 410 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,8 миллиона человек.

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