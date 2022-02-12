Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 409 миллионов

Пять стран Европы сняли ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 409 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 10 миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 77,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 918 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 27,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 21,6 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 18,3 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано в Вануату - всего семеро инфицированных.

Уже пять европейских стран отменили все коронавирусные ограничения или смягчили основную их часть. От остальных ограничений они откажутся в феврале-марте. Речь идёт о Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании и Финляндии. Власти этих стран решили вернуться к привычной жизни из-за высокого уровня вакцинации.

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