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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 409 миллионов

18:24
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Пять стран Европы сняли ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 409 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 10 миллионов.
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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 77,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 918 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 27,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с  21,6 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 18,3 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано в Вануату - всего семеро инфицированных.

Уже пять европейских стран отменили все коронавирусные ограничения или смягчили основную их часть. От остальных ограничений они откажутся в феврале-марте. Речь идёт о Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании и Финляндии. Власти этих стран решили вернуться к привычной жизни из-за высокого уровня вакцинации.

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