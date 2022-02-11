Суд арестовал ограбивших "Пятерочку" в Подмосковье

Четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что суд арестовал всех фигурантов дела о разбойном нападении на магазин в Московской области.

"Арестованы сроком на два месяца четверо обвиняемых в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм продавцу- кассир", - цитирует Врадий РИА "Новости".

Инцидент произошел ночью 9 февраля. Четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, ее супруга и продавщицу. Последняя скончалась на месте от полученных травм.

Злоумышленники забрали из кассы 96 тысяч рублей и скрылись. Вскоре они были задержаны. Дело завели по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Фигуранты уже дали признательные показания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram