Москвичам рассказали, сколько еще продержится весенняя погода

Сейчас температурный фон аналогичен концу марта
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода ожидает жителей Москвы и области вплоть до 17 февраля.
"Температурный фон ближайших дней по климатическим данным наблюдается в самом конце марта", - отметил метеоролог в беседе с "Интерфаксом".
Он уточнил, что в субботу прогнозируются небольшие осадки, ночью до - 2 градусов, к воскресенью облачность уменьшится, температура днем повысится до 2 градусов тепла.
При этом 14-15 февраля сохранится такой же режим погоды, а к четвергу воздух прогреется до +4.
Вместе с тем уже к концу месяца, скорее всего, снова похолодает.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram