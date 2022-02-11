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Москвичам рассказали, сколько еще продержится весенняя погода

19:11
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Сейчас температурный фон аналогичен концу марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода ожидает жителей Москвы и области вплоть до 17 февраля.

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"Температурный фон ближайших дней по климатическим данным наблюдается в самом конце марта", - отметил метеоролог в беседе с "Интерфаксом".

Он уточнил, что в субботу прогнозируются небольшие осадки, ночью до - 2 градусов, к воскресенью облачность уменьшится, температура днем повысится до 2 градусов тепла.

При этом 14-15 февраля сохранится такой же режим погоды, а к четвергу воздух прогреется до +4.

Вместе с тем уже к концу месяца, скорее всего, снова похолодает.

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