"Ни слепых, ни глухих": Уоллес о переговорах с Шойгу

Министры обороны России и Британии встретились в Москве в пятницу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел пресс-конференцию по итогам переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Он, в частности, затронул тему состоявшейся днем ранее беседы между главами МИД двух стран Сергеем Лавровым и Лиз Трасс. После этих переговоров Лавров охарактеризовал их как "разговор немого с глухим".

"Я думаю, министр Лавров - мастер такого рода взаимодействий и такого рода комментариев. Я скажу, что в нашем разговоре с Шойгу совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что произойдет в случае конфликта", - приводит слова британского министра ТАСС.

Уоллес заметил, что дискуссия получилась "конструктивной и откровенной", проходила она в предметном ключе. Как добавил спикер, он надеется, что состоявшаяся встреча "будет способствовать улучшению атмосферы и деэскалации".

Кроме того, по словам Уоллеса, Британия не намерена в отношениях с Россией следовать принципу "разделяй и властвуй".

Шойгу и главу Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова Уоллес назвал опытными профессионалами. "Когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти слова", - заключил руководитель британского оборонного ведомства.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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