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Названо число католиков в России

20:00
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Это примерно 220 приходов

Генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов отметил в беседе с РИА "Новости", что число католиков в России невелико.
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"Это примерно 220 приходов и около 600 тысяч верующих, из них активно практикующих свою веру не больше 10%. Однако размеры существующих епархий, конечно, колоссальны", - сказал он.

Как напомнил священник, в 2020 году Папа Франциск назначил в Архиепархию Божией Матери в Москве вспомогательного епископа Николая Дубинина. При этом, по словам Горбунова, сейчас планов по увеличению числа католических епархий в России нет.

В феврале 2002 года Папа Римский Иоанн Павел II возвел четыре апостольские администратуры для католиков латинского обряда в России в достоинство епархий - в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске.

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