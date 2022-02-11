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Reuters передало содержание беседы Путина и Макрона

20:35
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Французскому лидеру президент России показался "жестким"

Агентство Reuters сообщило содержание приватной беседы президентом России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в Кремле.
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Как сказано в материале, Путин говорил о претензиях России к Западу со времен холодной войны. В частности, речь шла о том, что Запад нарушил обязательства перед Россией, начав расширение НАТО за счет государств постсоветского пространства.

Кроме того, российский лидер обращался к событиям 1997 года, когда Польша, Венгрия и Чехия получили приглашения вступить в альянс. Тем самым Запад совершил предательство, подчеркнул глава государства.

Также Путин охарактеризовал события 2014 года на Украине как государственный переворот. Владимир Зеленский же, по словам Путина, полностью контролируется Соединенными Штатами.

Уточняется, что после переговоров Макрон сказал своей команде: в 2019 году президент России показался ему "менее жестким и менее сосредоточенным на истории".

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