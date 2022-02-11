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В работе Twitter произошел глобальный сбой

20:59
  • пятница
  • 11 февраля 2022

С проблемами столкнулись в США, Канаде и Японии

Согласно данным сайта Downdetector, в работе социальной сети Twitter наблюдается массовый сбой.
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Уточняется, что жалобы от пользователей из разных стран мира начали поступать в 20:11 по Москве. Наиболее частые сообщения о неполадках приходят из США, Канады и Японии.

Основная часть жалоб касается работы веб-сайта. Кроме того, проблемы наблюдаются с приложением и при соединении с сервером.

Twitter - американская соцсеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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