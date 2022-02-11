Появились подробности госпитализации Зюганова

Лидер КПРФ находится в пятом корпусе ЦКБ
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал в Telegram о состоянии здоровья лидера партии Геннадия Зюганова.
"Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые", - сказано в сообщении.
Обухов уточнил, что Зюганов уже прошел и другие обследования, "ситуация нормальная". Ожидается, что в скором времени политика выпишут.
Ранее в пятницу стало известно, что у лидера КПРФ появились симптомы ОРВИ и его положили в больницу в профилактических целях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram