Появились подробности госпитализации Зюганова

Лидер КПРФ находится в пятом корпусе ЦКБ

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал в Telegram о состоянии здоровья лидера партии Геннадия Зюганова.

"Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые", - сказано в сообщении.

Обухов уточнил, что Зюганов уже прошел и другие обследования, "ситуация нормальная". Ожидается, что в скором времени политика выпишут.

Ранее в пятницу стало известно, что у лидера КПРФ появились симптомы ОРВИ и его положили в больницу в профилактических целях.

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