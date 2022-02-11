В Киеве заявили, что не будут брать Донбасс силой

При этом Украина не сомневается в возвращении территорий под контроль
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на пресс-конференции по результатам заседания ведомства, что Киев не планирует силовой операции против Донбасса.
"Мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится", - объяснил он (цитата по ТАСС).
При этом Данилов выразил уверенность в том, что "Донбасс и Крым вернутся в состав Украины, это вопрос времени".
"У Украины достаточно сил и средств для защиты своей страны", - заключил секретарь света.
Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.
Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram