При этом Украина не сомневается в возвращении территорий под контроль

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на пресс-конференции по результатам заседания ведомства, что Киев не планирует силовой операции против Донбасса.

"Мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится", - объяснил он (цитата по ТАСС).

При этом Данилов выразил уверенность в том, что "Донбасс и Крым вернутся в состав Украины, это вопрос времени".

"У Украины достаточно сил и средств для защиты своей страны", - заключил секретарь света.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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