Байден намерен созвониться с Путиным

Пока нет решения об отправке новых сил США в Европу

В Белом доме заявили, что считают возможным телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом.

Как отметил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой и продолжать переговоры по вопросам европейской безопасности. "Если Россия действительно стремится к дипломатическим результатам, мы готовы это делать. Мы представили конкретные предложения", - сказал он.

В Белом доме также рассказали, что пока нет решений об отправке новых сил США в Европу. "Никакого решения в этом отношении не было принято, но эти силы остаются в повышенной готовности, если такой запрос от НАТО поступит", - приводит ТАСС слова Салливана.

Кроме того, он указал, что США и Европа достигли значительной степени единства по санкциям в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

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