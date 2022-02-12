Актриса Зинаида Кириенко умерла от коронавируса

Ей было 88 лет

В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Недавно она заразилась коронавирусом, сообщает ТАСС.

Кириенко получила известность после выхода на экраны картин "Тихий Дон" и "Судьба человека". У неё было много ролей в московских театрах имени Пушкина и на Малой Бронной.

Зинаида Кириенко была признанной советской кинозвездой 1950-60-х годов. Правда, актрису долгое время не снимали из-за конфликта с неким высокопоставленным чиновником из Гостелерадио СССР.

Вторая волна популярности пришла к Кириенко после роли в фильме Евгения Матвеева "Любовь земная". В начале нулевых годов она сыграла казачку в нескольких телесериалах.

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