Актриса Зинаида Кириенко умерла от коронавируса

Ей было 88 лет
В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Недавно она заразилась коронавирусом, сообщает ТАСС.
Кириенко получила известность после выхода на экраны картин "Тихий Дон" и "Судьба человека". У неё было много ролей в московских театрах имени Пушкина и на Малой Бронной.
Зинаида Кириенко была признанной советской кинозвездой 1950-60-х годов. Правда, актрису долгое время не снимали из-за конфликта с неким высокопоставленным чиновником из Гостелерадио СССР.
Вторая волна популярности пришла к Кириенко после роли в фильме Евгения Матвеева "Любовь земная". В начале нулевых годов она сыграла казачку в нескольких телесериалах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram