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В Кремле рассказали, во что превратилась Мюнхенская конференция

10:25
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Своё мнение озвучил Дмитрий Песков

Мюнхенская конференция по безопасности становится клубом одного мнения. Такую точку зрения озвучили в Кремле. Там полагают, что мероприятие пока не утратило востребованности, но на этой дискуссионной площадке уже нет объективности.
Актуальна и сейчас: Мюнхенской речи Путина исполнилось 15 лет

"Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения", - сказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Для российских политиков остаётся более привлекательным Валдайский клуб, отметил представитель главы государства. На этой площадке по-прежнему высказываются различные точки зрения.

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля. Владимир Путин не будет принимать в ней участия.

Напомним, что 15 лет назад президент России выступил на конференции и подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Знаменитую мюнхенскую речь Путина до сих пор вспоминают и цитируют в широких политических кругах.

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