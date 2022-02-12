В Кремле рассказали, во что превратилась Мюнхенская конференция

Своё мнение озвучил Дмитрий Песков

Мюнхенская конференция по безопасности становится клубом одного мнения. Такую точку зрения озвучили в Кремле. Там полагают, что мероприятие пока не утратило востребованности, но на этой дискуссионной площадке уже нет объективности.

"Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения", - сказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Для российских политиков остаётся более привлекательным Валдайский клуб, отметил представитель главы государства. На этой площадке по-прежнему высказываются различные точки зрения.

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля. Владимир Путин не будет принимать в ней участия.

Напомним, что 15 лет назад президент России выступил на конференции и подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Знаменитую мюнхенскую речь Путина до сих пор вспоминают и цитируют в широких политических кругах.

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