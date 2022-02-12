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Российских пенсионеров освободят от налогового бремени

10:45
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Им станет легче жить

В 2022 году российских пенсионеров освободят от уплаты некоторых налогов и сборов. В частности, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома.

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О льготах для пенсионеров в интервью агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.  Он сообщил, что пожилые люди не платят за обслуживание банковской карты МИР, не оплачивают земельный налог и налог на имущество. У пенсионеров также сохранены льготы и на оплату коммунальных услуг.

Эксперт напомнил и о льготе при оплате газификации земельного участка, а также о бесплатном проезде в общественном транспорте. Наконец, у пенсионеров нельзя будет взыскивать долги, если они получают от государства минимальную пенсию.

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