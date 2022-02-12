Российских пенсионеров освободят от налогового бремени

Им станет легче жить

В 2022 году российских пенсионеров освободят от уплаты некоторых налогов и сборов. В частности, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома.

О льготах для пенсионеров в интервью агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он сообщил, что пожилые люди не платят за обслуживание банковской карты МИР, не оплачивают земельный налог и налог на имущество. У пенсионеров также сохранены льготы и на оплату коммунальных услуг.

Эксперт напомнил и о льготе при оплате газификации земельного участка, а также о бесплатном проезде в общественном транспорте. Наконец, у пенсионеров нельзя будет взыскивать долги, если они получают от государства минимальную пенсию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram