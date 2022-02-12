День большой политики: Путин обсудит Украину с Макроном и Байденом

Намечены телефонные переговоры

Сегодня днём Владимир Путин проведёт телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Позже запланирована беседа с Джо Байденом. Общение пройдёт на фоне напряжённой международной обстановки. Запад продолжает милитаристскую деятельность. США объявили об отправке дополнительных сил в Польшу - якобы из-за готовящегося вторжения России на Украину и призвали своих граждан немедленно покинуть эту страну.

Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя, сообщает "ТВ Центр".

О мифическом российском вторжении Вашингтон говорит вот уже который месяц. Но теперь там поднимают градус истерики до предельно высокого. Война может начаться не сегодня так завтра, сообщает советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов. Если вы останетесь, вы берете на себя риск. И не будет никакой гарантии того, что представится ещё какая-либо возможность покинуть страну. Не будет никаких перспектив эвакуации при помощи военных США в случае российского вторжения.

Нападение, уверяет Салливан, начнётся с ракетных ударов и бомбардировок. В результате которых, конечно же, погибнут и мирные жители. А дальше последует массированное наступление на земле. Без всякого предупреждения. Коварные русские перережут средства связи и любые возможности покинуть страну.

Советник президента тут же оговаривается: США не знают - точно случится ли это на самом деле. Но продолжает: по данным Вашингтона, всё может произойти уже во время Олимпиады в Пекине. Накануне, сообщает издание Politico, Джо Байден даже назвал союзникам точную дату российского вторжения – 16 февраля, но публично помощники президента Джо Байдена не стали подтверждать это.

За последние сутки с призывом к своим гражданам срочно покинуть Украину обратились 16 стран. Включая Японию и Южную Корею. Впрочем, сообщает пресса, в Европе к очередной порции предоставленных США разведданных, которые снова не предают огласке, отнеслись с откровенным скептицизмом. Даже главный союзник США в Старом Свете - Лондон - заявил, что по-другому интерпретирует эти сообщения.

Как отметили в нашем МИДе, все это говорит только об одном: войны очень хотят те, кто о ней говорит больше всех. "Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя", - заявила Мария Захарова.

Заявления о готовящейся российской агрессии, отмечают наши дипломаты, нужны для того, чтобы усилить позиции Запада в ходе переговоров по безопасности. Москва требует юридически закреплённых гарантий нераспространения НАТО на восток, что в США считают неприемлемым.

О том, что не видят прямой угрозы со стороны Москвы, неоднократно заявляли в Киеве. Президент Зеленский в телефонном разговоре с Байденом назвал вторжение маловероятным. Но Белому дому виднее. В очередной раз нарушив данное Зеленскому обещание "ни слова об Украине без Украины", Байден накануне провел видеоконференцию с союзниками, итогом которой стал согласованный пакет антироссийских санкций. Как заявили в Брюсселе, меры будут предельно жёсткими. Правда, уточняет пресса, речи об отключении от системы SWIFT не идёт. Тут европейцы все-таки не пошли на поводу у США.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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