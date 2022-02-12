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В Германии появится должность парламентского поэта

15:08
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Он будет писать стихи к важным датам

Должность парламентского поэта может появиться при немецком Бундестаге. С таким предложением выступило крупнейшее литературное объединение Германии, сообщает "ТВ Центр".
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Чем будет заниматься придворный литератор, пока точно не известно. Инициативу только планируют вынести на обсуждение. Зато в соцсетях и прессе уже развернулась бурная дискуссия.

У идеи появились сторонники и ярые противники. Последние заявляют, что депутатам просто нечем заняться.

К слову, похожие должности уже существуют в США, Канаде и Великобритании. Поэты сочиняют памятные стихи на важные даты, организуют публичные чтения и консультируют парламентских библиотекарей. Но главная их задача - развитие литературного вкуса нации.

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