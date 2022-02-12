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Лыжница Наталья Непряева завоевала вторую медаль в Пекине

12:12
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Наши спортсменки были первыми в эстафете

Блестящую победу в лыжной эстафете 4х5 километров завоевали российские спортсменки на Олимпиаде в Пекине. В упорной борьбе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова сумели опередить соперниц из Германии.
Россия завоевала десятую медаль на Олимпиаде в Пекине

Для Натальи Непряевой эта медаль уже вторая на нынешних играх. Ранее уроженка Твери принесла нашей сборной серебро в скиатлоне.

Сегодня в Пекине на старт выйдут биатлонисты. В спринте у россиян также высокие шансы на подиум. И под занавес дня на лёд выйдут наши хоккеисты. Красная машина сразится с командой Чехии.

Подопечные Алексея Жамнова уже обеспечили себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места в группе. Ранее были повержены сборные Швейцарии и Дании, сообщает "ТВ Центр".

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