Лыжница Наталья Непряева завоевала вторую медаль в Пекине

Наши спортсменки были первыми в эстафете

Блестящую победу в лыжной эстафете 4х5 километров завоевали российские спортсменки на Олимпиаде в Пекине. В упорной борьбе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова сумели опередить соперниц из Германии.

Для Натальи Непряевой эта медаль уже вторая на нынешних играх. Ранее уроженка Твери принесла нашей сборной серебро в скиатлоне.

Сегодня в Пекине на старт выйдут биатлонисты. В спринте у россиян также высокие шансы на подиум. И под занавес дня на лёд выйдут наши хоккеисты. Красная машина сразится с командой Чехии.

Подопечные Алексея Жамнова уже обеспечили себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места в группе. Ранее были повержены сборные Швейцарии и Дании, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram