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Тутберидзе прервала молчание и прокомментировала скандал вокруг Валиевой

11:57
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Тренер верит в невиновность фигуристки

Продолжает подготовку к соревнованиям в женском одиночном катании наша фигуристка Камила Валиева. Сегодня она вышла на тренировку, несмотря на слухи о якобы возможном отстранении от выступлений на Олимпиаде.
В ситуации с Валиевой могут быть замешаны иностранные спецслужбы

Накануне международное агентство по тестированию официально объявило, что допинг-проба Валиевой, взятая полтора месяца назад на чемпионате России в Петербурге, дала положительный результат.

Причём известно об этом стало буквально на следующий день после блестящего выступления нашей сборной по фигурному катанию, в составе которой феноменальный прокат продемонстрировала Камила. И сегодня ситуацию, сложившуюся вокруг спортсменки, прокомментировала её тренер Этери Тутберидзе.

"Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность", - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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