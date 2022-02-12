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На помощь врачам в регионах приходят студенты медвузов

14:46
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Уровень заболеваемости не снижается

В России за последние сутки госпитализированы более 18 с половиной тысяч человек. Как отмечают в Оперштабе, ситуация по-прежнему напряжённая. Плановая медпомощь приостановлена в Коми, больничные начали выдавать дистанционно.
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В Кировской области количество обращений увеличилось в 10 раз. Две тысячи специалистов, а также студентов медвузов вызвали на помощь участковым терапевтам. Без выходных теперь работают поликлиники Вологодской области. 

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано свыше 400 миллионов случаев заболевания ковидом. Самое большое количество по-прежнему в США, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем в Европе новая волна антиковидных протестов. Французские дальнобойщики вслед за канадскими намерены провести в Париже несанкционированную манифестацию "Конвой свободы". Более семи тысяч полицейских и жандармов мобилизованы, чтобы не допустить блокировку дорог столицы.

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