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Вулкан Этна выбросил в небо тонны пепла (видео)

12:46
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Очередное извержение произошло этой ночью

Завораживающие кадры сняли очевидцы извержения вулкана Этна. Ночью он выбросил столб пепла и дыма на высоту восемь километров. Потоки раскалённой магмы были видны практически из всех районов Сицилии.

Извержение сопровождали громкие взрывы. Всплеск активности прекратился только к часу ночи. А вот утром жителей соседних посёлков ждала не самая приятная картина.

На своих террасах они обнаружили пепел. Власти следят за ситуацией, но пока речи об эвакуации населения не идёт, сообщает "ТВ Центр".

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