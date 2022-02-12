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Москвичей ждёт мартовская погода

11:54
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Температура будет выше нормы

На Урале бушует мощный циклон. Снегопады и метели, по прогнозам, не прекратятся до конца выходных. В Челябинской и Свердловской областях на дорогах гололед, множество ДТП. На трассе Екатеринбург-Челябинск столкнулись девять машин, сообщает "ТВ Центр".

Пока Урал заметает, в Центральной России – оттепель с плюсовой температурой на 7-8 градусов выше нормы.  Коммунальные службы убирают снег, пока он не начал таять.

Сегодня в Центральном регионе - до пяти градусов тепла. Синоптики говорят о весенней погоде и на следующей неделе. Будет солнечно, и температура останется на том же, мартовском уровне - от 1 до 4 градусов. Существенных колебаний атмосферного давления не ожидается.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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