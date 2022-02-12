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Зюганов связался с журналистами из больницы

11:09
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Политик рассказал о состоянии здоровья

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил из больницы, что чувствует себя хорошо. С политиком переговорили по телефону журналисты РИА Новости.

Зюганов попал в больницу
Появились подробности госпитализации Зюганова

"Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее состояние", - сказал Зюганов.

На этой неделе глава КПРФ был госпитализирован в ЦКБ с симптомами ОРВИ. Компьютерная томография не показала признаков поражения лёгких.

Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал, что его шеф по рекомендации лечащего врача принял решение лечь в больницу на два-три дня для профилактики.

Также в ЦКБ сейчас находится и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У него выявлен коронавирус. По сообщениям Минздрава, состояние политика оценивается врачами как стабильное. С начала пандемии Жириновский, по его заверениям, сделал восемь прививок от коронавируса.

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