В Австралии навсегда могут исчезнуть коалы

Они постепенно вымирают

Австралия внесла коал в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Это позволит принять дополнительные меры по защите редких животных.

В некоторых районах их популяция сократилась более чем на половину всего за 20 лет. Среди причин - болезни, длительные засухи, опустошительные природные пожары и масштабная вырубка эвкалиптовых лесов - единственного места обитания коал.

Если так пойдёт и дальше, то через 30 лет эти животные полностью вымрут, утверждают учёные. Сейчас на всём континенте осталось около восьмидесяти тысяч особей, сообщает "ТВ Центр".

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