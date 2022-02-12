Заммэра Ефимов сообщил о начале производства инновационных медизделий в Технополисе "Москва"

Продукция будет поставляться в клиники и аптеки
В Технополисе "Москва" стартует производство медицинских изделий для нужд хирургии и артрологии. О запуске производства на площадке "Печатники" сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
В Технополисе будут выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Всё это будет реализовываться в России и на экспорт.
По словам Ефимова, в проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей, а запуск новой линии привлечёт 30 рабочих мест. Первая продукция поступит на российский рынок уже в этом году и будет поставляться в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки.
Технополис "Москва" включает в себя пять площадок: одна находится в Печатниках и четыре в Зеленограде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram