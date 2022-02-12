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Заммэра Ефимов сообщил о начале производства инновационных медизделий в Технополисе "Москва"

13:09
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Продукция будет поставляться в клиники и аптеки

В Технополисе "Москва" стартует производство медицинских изделий для нужд хирургии и артрологии. О запуске производства на площадке "Печатники" сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Ефимов: В "Технополисе "Москва" разработали уникальные решения в сфере информационной безопасности

В Технополисе будут выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Всё это будет реализовываться в России и на экспорт.

По словам Ефимова, в проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей, а запуск новой линии привлечёт 30 рабочих мест. Первая продукция поступит на российский рынок уже в этом году и будет поставляться в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки.

Технополис "Москва" включает в себя пять площадок: одна находится в Печатниках и четыре в Зеленограде.

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