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Названа дата прощания с Зинаидой Кириенко

14:05
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Актрисе было 88 лет

Прощание с актрисой Зинаидой Кириенко пройдёт 15 февраля в Доме кино в Москве. Траурная церемония начнётся в 11 часов.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС заместитель председателя Союза кинематографистов Михаил Калинин.

Зинаида Кириенко умела в субботу, 12 февраля. Ей было 88 лет. Несколько дней назад она была госпитализирована с коронавирусом.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Самые известные роли - Наташа в "Тихом Доне" и Ирина в "Судьбе человека". Кириенко также выступала с сольными концертами как певица. 

В 1965 году Кириенко была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, в 1977 году стала народной артисткой РСФСР.

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