Россия расширяет авиасообщение с миром

Снимаются некоторые ограничения

С 21 февраля Россия увеличит количество авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку, а с 1 марта увеличится количество регулярных рейсов в Грецию.

Также снимаются некоторые ограничения, введённые ранее для полётов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Отменяется ограничение на регулярные и чартерные рейсы на Кипр, пишет Telegram-канал правительства России.

С начала пандемии коронавируса Россия, как и практически все страны мира, ввела ограничения на приём и отправку авиарейсов. Также было прекращено железнодорожное сообщение с соседними странами. Постепенно ограничения снимались и сейчас пассажирские перевозки возвращаются к допандемийному уровню.

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