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В МОК посоветовали России на время отказаться от участия в Олимпиадах

16:05
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Разгорается скандал вокруг фигуристки Валиевой

Провокационное заявление в адрес России сделал экс-глава WADA, а ныне представитель Международного олимпийского комитета Ричард Паунд. Спортивный чиновник призвал Россию пропустить несколько Олимпийских игр, чтоб взять ситуацию с допингом под контроль, сообщает Reuters.
Тутберидзе прервала молчание и прокомментировала скандал вокруг Валиевой

"Мы могли бы сказать - мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмёте ситуацию с допингом под контроль", - сказал Паунд.

Комментируя громкий скандал на Играх в Пекине, связанный с российской фигуристкой Камилой Валиевой, представитель МОК сказал: "Это непохоже на загрязнение в пробе, это не терапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата".

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.

В России вызвал недоумение тот факт, что результат допинг-пробы, взятой полтора месяца назад, стал известен именно во время Олимпиады в Пекине. Окончательное решение о судьбе Валиевой и её наградах, завоёванных на Играх, будет принято Спортивным арбитражным судом 13 февраля, а озвучено днём позже.

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