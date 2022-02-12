Лавров указал Блинкену на явную провокацию США в адрес России

Речь идёт о нагнетании истерии вокруг Украины

Развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о мифической российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. На это в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном указал глава российского МИДа Сергей Лавров.

По мнению министра, подобные провокации поощряют украинские власти к саботажу Минских соглашений и силовому решению проблемы Донбасса. Кроме того, Лавров заявил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, сообщает российский МИД.

Тем временем ситуация вокруг Украины искусственно накаляется Западом. США и ряд европейских стран призвали своих граждан покинуть Украину как можно быстрее.

Напомним, что в конце 2021 года в западной прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины. Позже об этом начали говорить и официальные лица в США и Европе.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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