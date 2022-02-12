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Зеленский ждёт доказательств "вторжения" России на Украину 16 февраля

17:29
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Эта дата фигурировала в публикациях американских СМИ

Владимир Зеленский сомневается в тиражируемой западными СМИ информации о точной дате начала "вторжения" России на Украину. Общаясь с журналистами, президент призвал предоставить ему  доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении.
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"Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию", - попросил репортёров Зеленский.

Он также сказал, что доверяет своей разведке, а она не имеет информации о подготовке Россией каких-либо враждебных действий в отношении Украины. "Мы считаем, что дипломатический путь - это единственный путь для деэскалации и деоккупации", - сказал украинский лидер.

В ноябре 2021 года в западной прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины. Позже об этом начали говорить и официальные лица в США и Европе. На днях в американских СМИ назвали дату предполагаемого вторжения России на Украину – 16 февраля.

Российские официальные лица не раз заявляли, что подобных планов у Кремля нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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